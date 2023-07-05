Geçtiğimiz yıl Barış Akarsu'nun hayatını anlatan 'Merhaba' filmi vizyona girmişti. Günümüzde hala seyredilen, şarkıları söylenen ve yakışıklılığıyla hala gündemde olan Rock yıldızı Barış Akarsu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İnsanlar arama motorlarında "Barış Akarsu kimdir, neden öldü? Barış Akarsu kaç yaşında öldü, sevgilisi kimdi?" sorularının cevaplarını arıyor.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da doğmuş olan bir Türk şarkıcı ve oyuncu. Müziğe olan ilgisi çocukluk yaşlarından itibaren başlamış olup, çeşitli enstrümanları çalmayı öğrendi. 2004 yılında arkadaşlarının ısrarı üzerine profesyonel anlamda müzik yapmak amacıyla ATV'de yayımlanan Akademi Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Bu yarışmada uzun bir süre boyunca Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok ünlü isimle düet yapma fırsatı buldu. Yarışmayı birinci olarak tamamlamasının ardından ilk albümünün hazırlıklarına başladı. İlk albümü olan "Islak Islak"ın kayıtları için 2004 yılı Temmuz ayında başlamış ve beş ay süren bir çalışmanın ardından albümü 30 Aralık 2004 tarihinde yayımlandı. Albümün adı, albümde yer alan ve sözleri Cem Karaca'ya ait olan "Islak Islak" şarkısından geldi. Albümün çıkışından bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenledi

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"Islak Islak" şarkısının yanı sıra albümde "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi diğer şarkılar da büyük beğeni topladı ve bu şarkılara video klipler çekti. Ayrıca, albümde "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı bir ilahi de seslendirdi ve klip çekti. 2005 yılında birçok konser verdi ve çeşitli radyo ve televizyon programlarına katıldı. İlk albümü sayesinde Türkiye genelinde tanınmaya başlandı. 2006 yılının başlarında ikinci albümü üzerinde çalışmalara başladı ve "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adını verdiği albümü 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımladı. Albümde yer alan "Ben" ve "Yeter Be" adlı şarkıların sözleri ve müzikleri Barış Akarsu'ya ait. Ayrıca, albümle birlikte "Vurdum En Dibe Kadar" adlı şarkının klibi de yayımladı.

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BARIŞ AKARSU'NUN BAŞARILARI NELER?

Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra 2006-2007 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Yalancı Yarim adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başladı. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirdi. Ayrıca dizi için birkaç şarkı daha yaptı. 2006 ve 2007, Barış Akarsu'nın kariyeri için yoğun yıllar oldu. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi oldu ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden aldı.

BARIŞ AKARSU KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde öldü. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan Ayrılık Zamansız Gelir adlı albümü yayımlandı. Albümde ayrıca on bir tane video klibin yer aldığı bir DVD de yer almaktadır.

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİ?

Barış Akarsu, Zeynep Koçak ile birlikteydi.

BARIŞ AKARSU'NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak 6 Ocak 1983 yılında doğdu, İstanbul'da yaşıyordu. Zeynep liseyi bitirdikten sonra üniversite için ''Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'' 2 yıllık İşletme bölümünde okumak üzere Zonguldak' a gitti. Bir süre sonra o sıralarda Karadeniz Ereğli'de canlı müzik yapan Barış Akarsu ile tanıştı.

Zeynep Koçak Barış Akarsu ile Temmuz 2007’de geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti.