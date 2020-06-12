Barış Arduç yeni imajını sosyal medyadan paylaştı!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un yeni imajı görenleri şaşkına uğrattı. Arduç karantina döneminde uzattığı saçlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Arduç'un bu pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Barış Arduç, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile aşk yaşayan Arduç'un yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenildi.

''FAZLA UZATTIM FARKINDAYIM''

Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar kısa sürede 140 binden fazla beğeni aldı.

Barış Arduç son olarak Çukur dizisinde 'Arık Böke Erdenet' karakteri ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. Barış Arduç’un da yeni sezonda daha etkili bir şekilde hikayede yer alması bekleniyor.