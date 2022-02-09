Barış Doster kimdir? Kaç yaşında, nereli? Barış Doster'in biyografisi

Marmara Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Barış Doster'in biyografisi araştırılıyor. Peki, Barış Doster kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Barış Doster'in biyografisi...

BARIŞ DOSTER KİMDİR?

48 yaşındaki Barış Doster 1973 yılında Kars'ta doğmuştur. Kars Gazi ilk okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a taşınmıştır.

1990 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden, 1994 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

Barış Doster, daha sonra yanı üniversitenin İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümünde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisansını, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında izlediği dış politikayı, Türk dünyasına ve mazlum milletlere dönük yaklaşımını incelediği çalışması ile doktorasına tamamlamıştır.

1994 yılında gazeteciliğe başlayan yazar 1996-2006 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalışmış, iç ve dış politika üzerine çok sayıda haber, söyleşi ve yazı dizisi yapmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Barış Doster Dış Sayfa ve Bildiren dergilerinin yazı kurulu üyeliğini de yapmıştır.

BARIŞ DOSTER'İN ESERLERİ

Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004.

Kuşatma Altındaki Türkiye, İstanbul, 2007.

Türkiye ve Karanlık Savaş, İstanbul, 2008.

Orhan Koloğlu Kitabı: Bilimselden Medyatik’e Tarih, İstanbul, 2009.

Müfid Ekdal Kitabı: Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar, İstanbul, 2009.

Emperyalizm ve Türkiye (derleme), İstanbul, 2014.

Sopanın Ucundaki Müttefik, İstanbul, 2016.

Azizim! Türkiye Kime Kalacak Dersin! İstanbul, 2017.

Yönünü Arayan Türkiye, İstanbul, 2017.

Milli Mücadele Işığında Türkiye, İstanbul, 2020.