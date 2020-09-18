Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un gündemde bomba etkisi yaratan karantina ihlali ve yurda yerleştirilmesinin üzerine yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında da şok bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz’daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer’i bularak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe’de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.