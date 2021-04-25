Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde bulundu.

Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.