Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB'den gelen son dakika bilgisine göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde bulundu.
Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.