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  3. Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi!

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi!

MSB'den gelen son dakika bilgisine göre Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yazılı açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristler huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı ve sızma girişiminde bulundu.

Komandoların saldırıya karşılık vermesiyle 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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