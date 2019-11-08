"Barış Pınarı Harekatı devam edecek mi?" sorusuna Başkan Erdoğan'dan net yanıt!

Son dakika: Macaristan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün taciz atışlarına devam ettiğini vurgulaması üzerine bir gazeteci "Bu durumda Barış Pınarı Harekatı devam edecek diyebilir miyiz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, "Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız." şeklinde yanıt verdi.

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