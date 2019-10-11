Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Bakanlık'tan yeni açıklama! Önceki gün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekat'nın üçüncü gününde Milli Savunma Bakanlığı'ndan operayonla ilgili yeni açıklama geldi. Bakanlık, "Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." Etiketler : barış pınarı, Barış Pınarı Harekatı



