Barış Pınarı Harekatı konusunda HDP'den küstah açıklama

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeyine yönelik büyük bir operasyon düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için amaçlanıyor. Fakat bu durum HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP, Barış Pınarı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Êzidî'si, Müslüman'ı, Hıristiyan'ı; 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek, bu halklar değil IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir. Bin kez söyledik yine söylüyoruz; SAVAŞA HAYIR! pic.twitter.com/Fiap9muNyn — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 9, 2019

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP: ATALARIN MEZARDA TERS DÖNÜYORDUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." diye tweet atarak, Türk askerine iyi dileklerini iletti.

Geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise Kılıçdaroğlu'na, "Ataların mezarda ters dönüyordur." diyerek tepki gösterdi.