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  3. Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen feci kazada bilinmeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çarptı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

BARİYERLERE ÇAPRTI

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. 45 yaşındaki Fatih Kılıç idaresindeki 71 T 0337 plakalı taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle Sapanca kavşağı girişi yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3ü çocuk 5 kişi yaralandı

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken sağlık görevlileri, taksi şoförü Fatih Kılıç ve araçta bulunan Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3ü çocuk 5 kişi yaralandı

5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen taksinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası ulaşım normale döndü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Refüje çarpan araç hurdaya döndü: 2 kişi öldü, 3ü çocuk 5 kişi yaralandı

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