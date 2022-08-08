Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

Çanakkale'de barlar sokağında pes dedirten bir kavga yaşandı. Tabak ve bardakların havada uçuştuğu kavgada bir polisin yaralandığı öğrenildi.

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Çanakkale'de barlar sokağında bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca olay çıkarttı. Güvenlik görevlilerine taşkınlık çıkaran şahıslar, eğlence mekanının karşısında bulunan meyhanedeki müşterilerin masasından aldıkları sandalye, tabak ve bardakları birbirlerine fırlattı.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

BAŞINA DARBE ALAN POLİSİN KAFASINDA ÇATLAK OLUŞTU

O anlar işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Olaya müdahale eden bir polisin de başına aldığı darbe sonucunda kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

DAMSIZ OLDUKLARI İÇİN İÇERİ ALINMADILAR

Pes dedirten olay saat 22.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta bulunan ve barlar sokağı olarak bilinen bir eğlence mekanında gerçekleşti. İçeriye girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

YUMRUKLAR HAVADA KONUŞTU

Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. O sırada müşteri olarak bulunanlar korkarak içeriye kaçtı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında yumrukların konuştuğu kavga İskele Meydanı'na taştı.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

3 ŞÜPHELİ ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Yaşanan gelişmeler sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir polis memurunun başına sert bir cisimle vuruldu. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin kafatasında çatlak olduğu öğrenildi.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden bir kişi yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Barlar sokağında pes dedirten kavga! Tabak ve bardaklar havada uçuştu! Polislerden biri yaralandı

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