Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı

Tüm Türkiye'nin yüreği, 14 Ekim günü saat 18.00 sıralarında Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasıyla yanmıştı. Olayda 41 kişi hayatını kaybetmiş, 6 işçi ise yaralanmıştı.

TUTUKLANANLAR

Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin arasında yer alan TTK Amasra Müeessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme başmühendisi Mehmet Tural, 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kişilerden elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, maden mühendisi Hidayet Gökdere, emniyet şefi Ferhan Güneş, idari ve mali işlerden sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan, 2. kartiye şefi Şenol Kaya, hazırlık şefi Selami Yeşilsu, sondaj şefi Tayfun Uça, maden mühendisi Recep Orhan, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş, elektrik servis şefi Onur Öztürk, makine mühendisi Şuayb Orhan, makine mühendisi Musa Adıyaman, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir ifade verdi.

Haberin Devamı

KARAR VERİLDİ

Şüphelilerden 9'u Cumhuriyet Savcılığınca diğer 7'si ise nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemece serbest bırakılan 7 kişiden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül'ün ise İstanbul'da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.