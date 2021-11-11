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  3. Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırılmışlar

Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırılmışlar

Bartın'da 7-12 yaş arasında 417 öğrencinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik, şikayetlerin amip tanısıyla örtüştüğünü duyururken 400 öğrencinin taburcu edildiğinin 17 öğrencinin tedavisinin sürdüğü bilgisini verdi.

Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırılmışlar

Bartın'da dün 7-12 yaş arasında toplam 417 çocuk Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile müracaat etti. Bunun üzerine Bartın Valiliğinden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

400 ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Açıklamada, ile bağlı muhtelif köylerden Bartın Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile 7-12 yaş arası toplam 417 çocuk hastanın müracaat ettiği anımsatılarak," Bu hastaların acil serviste ayaktan takip ve tedavileri yapılmış olup 400 çocuk reçete ile taburcu edilmiştir. Halen 17’sinin gözlem ve tedavisine acil serviste devam edilmektedir. Çocuk servisinde bu nedenle yatan hastamız bulunmamaktadır" denildi.

Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırıldılmışlar

AMİP TANISIYLA ÖRTÜŞÜYOR

Şikayetlerin nedenine ilişkin olarak," Bu şikayetler tıbbi olarak çoğunlukla amip tanısıyla örtüşmekte olup bu tanının muhtemel sebepleri ve yaş grupları birlikte değerlendirildiğinde içilen su veya suyla hazırlanan veya suyla yıkanan yiyecekler olabileceği düşünülmektedir." denildi.

Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırıldılmışlar

SUDAN NUMUNE ALINDI

İncelenmek üzere su numunelerinin alındığı ifade edilerek,"  Alınan su numunelerinin sonuçları 48 saat, yemek numunesinin sonuçları ise 10 gün içerisinde çıkacaktır. Valiliğimiz tarafından konunun her yönüyle ortaya konulabilmesi için araştırma başlatılmış, aynı zamanda Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturmanın başlatıldığı öğrenilmiştir.” ifadelerine yer verildi. 

Bartın'da 417 öğrenci hastaneye başvurdu! Valilik açıklama yaptı, sebebi belli oldu: Amipten hastaneye kaldırıldılmışlar

Tayfun Altuntaş
Editör
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