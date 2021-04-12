Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol ile aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Sular Yalı mevkisindeki tarihi iskeleye kadar yükselirken, bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Su seviyesinin yükselmesinin ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprü de sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı