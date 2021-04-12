Bayburt imsakiye 2021: Bayburt iftar vakti saat kaçta? Bayburt akşam ezanı saatiKilis, kimsesi olmayan yaşlılara sahip çıktıKaracabey Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Bir ücretsiz otopark daha!Pandemide müstakil ev ve arsaya olan talebin artmasıyla fiyatlar da arttıSon dakika| Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 Nisan paylaşımlarına soruşturmaBaşiskele’nin en büyük camisi Karadenizliler Merkez Cami ibadete açıldıBartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep olduBerber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulunduBatman imsakiye 2021: Batman iftar vakti saat kaçta? Batman akşam ezanı saatiOrucu bozan şeyler nelerdir? Orucu neler bozar?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesini yükselterek ırmağın bazı noktalarında taşkına sebep oldu.

Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol ile aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Sular Yalı mevkisindeki tarihi iskeleye kadar yükselirken, bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Su seviyesinin yükselmesinin ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprü de sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

Bartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT