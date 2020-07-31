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Bartın'da kurbanlık koç restorana daldı!

Bartın'da sahibinin elinden kaçan ve restorana dalan koç, ortalığı birbirine kattı. Müşterilerin ve restoran panik yaşarken o anlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Dün akşam saatlerinde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç,  yol kenarında bulunan ve kapısı açık olan restorana girdi. Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan restorandaki o anlarda  müşteriler büyük panik yaşadı, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi. Garsonun yakaladığı koç, arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık içinde izlediği olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. 

Bartın'da kurbanlık koç restorana daldı!

İŞTE İL İL YARALANAN KASAP SAYISI

Kurban Bayramının ilk gününde acemi kasaplar adeta kendini kesti. İşte il il yaralanan kasap sayısı:

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Bartın'da kurbanlık koç restorana daldı!

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34) 

Bartın'da kurbanlık koç restorana daldı!

 

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