Baş ağrısı koronavirüs belirtisi midir? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı koronavirüs belirtisi midir? Bir çok semptomları olan koronavirüs salgınının giderek artması ile birlikte koronavirüs salgının belirtileri de merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, baş ağrısı koronavirüs belirtisi midir? Korona virüs belirtileri nelerdir? Korona virüs ilk olarak nasıl semptomlar gösteriyor?

BAŞ AĞRISI KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

Covid-19 hastalığının seyri sırasında çok farklı yakınmalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Hastalar genellikle ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öküsürük, nefes darlığı gibi şikayetleri ilk başlarda görülen belirtilerdir. Ancak daha sonraları görüldü ki çok farklı yakınmalarla hastalar başvurabiliyor. Baş ağrısı bunlardan bir tanesidir.

Özellikle kadın hastalarda sıklığı artmış bir şekilde baş ağrısı şikayeti ile kliniklere başvuruluyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korona virüs belirtileri arasında en yaygın semptomlar ateş, kuru öksürük ve yorgunluk olarak görülüyor. Özellikle son günlerde yaşanan korona virüs vakalarında baş ağrısı ve tat-koku kaybı da gözlemleniyor. Korona virüs belirtileri arasında daha seyrek rastlanan semptomlar arasında ise ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, ishal, konjunktivit, ciltte dökündü görülebiliyor .Ciddi semptomlar arasında ise solunum güçlüğü ve nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı gözlemlenebiliyor.

KORONAVİRÜS İLK OLARAK NASIL SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR?

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.

Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;

- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği