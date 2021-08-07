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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden örnek olacak destek yardımı!

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in helikopter kiralanması için destekte bulunduğunu duyurdu.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden örnek olacak destek yardımı!

Günlerdir söndürülmeye çalışılan Türkiye'nin birçok noktasında ilerlemeye devam eden orman yangını felaketleri devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden yurttaşlar için yardım çalışmaları başladı. Birçok ünlünün destek verdiği bu yardım kampanyalarına Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti de dahil oldu.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden örnek olacak destek yardımı!

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ve aynı zamanda sanatçı Haluk Levent  orman yangınlarının başladığı günden itibaren yardım toplamaya ve kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını bildiren Levent, sosyal medya hesabından Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in de bu kiralamaya destek olacağını duyurdu.

Levent Twitter hesabında şu haberi duyurdu;

 

 

 

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