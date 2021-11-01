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Başakşehir 2 - 1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele Başakşehir'i 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir 2 - 1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Başakşehir - Adana Demirspor maçında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Başakşehir oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda ilk gol Adana Demirspor geldi. Adana Demirspor, 60'ta Britt Assombalonga'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Başakşehir bu gole 71'de Nacer Chadli'nin golüyle yanıt verirken, 90+2'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını gole çeviren Visca, takımıan zaferi getirdi: 2-1.

Başakşehir, bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15'e çıkarırken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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