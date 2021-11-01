Başakşehir 2 - 1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
Medipol Başakşehir Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele Başakşehir'i 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Başakşehir - Adana Demirspor maçında gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Başakşehir oldu.
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda ilk gol Adana Demirspor geldi. Adana Demirspor, 60'ta Britt Assombalonga'nın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Başakşehir bu gole 71'de Nacer Chadli'nin golüyle yanıt verirken, 90+2'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını gole çeviren Visca, takımıan zaferi getirdi: 2-1.
Başakşehir, bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 15'e çıkarırken, Adana Demirspor 13 puanda kaldı.