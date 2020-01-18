57

YENİ MALATYASPOR'DAN NET FIRSAT! Bifouma'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.

55

Yeni Malatyaspor'da Bifouma sol kanattan son çizgiye indi ama topu oyun sahası içinde tutmayı başaramadı.

54

İrfan Can'ın ortasını Yeni Malatyaspor savunması karşıladı.

54

Topun başına İrfan Can geçti.

53

Guilherme, Mahmut Tekdemir'e ceza sahasına yakın bir noktada faul yaptı. Başakşehir tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

50

Turuncu-lacivertliler ikinci yarının başında ağırlıklı olarak sağ kanattan hücum ediyor.

49

Başakşehir ikinci yarıda da daha etkili olan taraf.

47

Yeni Malatyaspor'da Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortasını Epureanu kafasıyla kornere gönderdi.

46

BAŞAKŞEHİR'DEN NET FIRSAT! Visca'nın ortasında uzak köşede topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

46

İkinci yarı başında Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina'nın yerine Murat Yıldırım oyunda.

45

İkinci yarı Başakşehir'in santra vuruşuyla başladı.

İLK YARI

50

Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah, Demba Ba'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

49

BİR KEZ DAHA VAR DEVREDE! Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin golüyle farkı üçe indirmişti. Ancak VAR aracılığıyla pozisyonun öncesinde Acquah'ın Demba Ba'ya faul yaptığı tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

44

İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

43

Yeni Malatyaspor'a antrenör değişikliği pek yaramış gibi gözükmüyor.

42

Yeni Malatyaspor tribününden yönetim aleyhine protesto sesleri yükseliyor.

41

Mahmut bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Yeni Malatyaspor'a atmış oldu.

41

Istanbul Basaksehir40Yeni Malatyaspor

BAŞAKŞEHİR DÖRTLEDİ! Gael Clichy'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında bomboş yükselen Mahmut Tekdemir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Mahmut Tekdemir

Istanbul Basaksehir

40

Başakşehir'de ceza sahasına yapılan ortanın ardından savunmadan seken topu önünde bulan Crivelli'nin vuruşu Mina'ya çarpıp kornere gitti.

39

Başakşehir'de Mahmut bir sakatlık geçirmişti ama önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor.

38

Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Ponck ceza sahasında yükseldi ama istediği kafa vuruşunu yapamadı.

36

Yeni Malatyaspor, skorun da etkisiyle daha fazla rakip yarı sahada oynamaya başladı. Bu dakikadan itibaren Başakşehir kontrataktan tehlikeler üretmeye başlayabilir.

36

Yeni Malatyaspor'da Thievy Bifouma, Epureanu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35

Başakşehir çok üstün götürdüğü ilk yarıda üç farklı üstünlüğü yakaladı.

34

İrfan Can da bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü atmış oldu.

34

Istanbul Basaksehir30Yeni Malatyaspor

İRFAN CAN'DAN MÜTHİŞ GOL! Visca'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can, tam köşeye harika vurdu, Farnolle uzansa da dokunamadı.

Irfan Can Kahveci

Istanbul Basaksehir

32

Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

30

Başakşehir, Demba Ba'nın golüyle üçüncü golü bulmuştu. Ancak öncesinde Enzo Crivelli'nin topa elle dokunduğu VAR aracılığıyla tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

27

Böylece Demba Ba bu sezon Süper Lig'deki beşinci golünü attı.

27

Istanbul Basaksehir20Yeni Malatyaspor

FARK İKİYE ÇIKTI! Savunmadan seken topu bir anda önünde bulan Demba Ba'nın gelişine vuruşu ağları havalandırdı.

Demba Ba

Istanbul Basaksehir

25

BAŞAKŞEHİR'DEN NET FIRSAT! Demba Ba'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Elia'nın uzak köşeye plasesini kaleci Farnolle çeldi. Ardından topu önünde bulan Crivelli'nin vuruşunu ise Mina kayarak önledi.

23

Golde hatası olan Farnolle'a takım arkadaşları topu yumruklamak yerine tutmadığı için serzenişte bulundular.

22

Böylece Visca bu sezon Süper Lig'deki beşinci golünü kaydetmiş oldu.

22

Istanbul Basaksehir10Yeni Malatyaspor

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU! Clichy'nin kullandığı serbest vuruşu yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen kaleci Farnolle'dan seken top Visca'nın önünde kaldı. Bosnalı oyuncu boş kaleye gelişine bir vuruş denedi ve şutu ağlarla buluştu.

Edin Visca

Istanbul Basaksehir

21

Yeni Malatyaspor, top Başakşehir'deyken takım halinde topun arkasına geçiyor.

20

Başakşehir şu ana kadar ağırlıklı olarak sol kanattan hücum etmeye çalışıyor.

18

Başakşehir'de Demba Ba, Crivelli'nin bir adım arkasında oynuyor.

16

Karşılaşma düşük tempoda oynanmaya devam ediyor.

14

İlk 15 dakikada Başakşehir'in %62'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

12

Epureanu'nun önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

11

Başakşehir'de Epureanu bir sakatlık geçiriyor.

11

İLK TEHLİKE YENİ MALATYASPOR'DAN! Savunma arkasına sızan Bifouma'nın dar açıdan vuruşunu kaleci Mert kurtarmayı başardı.

10

Visca'nın ortasını Yeni Malatyaspor savunması karşıladı.

10

Topun gerisinde Edin Visca var.

9

Başakşehir'de İrfan Can, Mina'nın faulüyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

7

Başakşehir tamamen rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

5

Karşılaşmanın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

3

Maçın başında topa daha fazla sahip olan tarafın Başakşehir olduğunu görüyoruz.

2

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'ın gönderilmesinin ardından Ali Ravcı'nın yönetiminde bu maça çıktı.

1

Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonunu tercih ediyor.

Ve karşılaşma başladı.