Başakşehir altyapısından Real Madrid'e uzanan yol

Ligin bitimine bir hafta kala tarihinde ilk şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, genç futbolcusu Deha Sarıahmet'i Real Madrid'e yolladı. 17 yaşındaki genç yıldız, Madrid ile ön protokol imzaladı.

Daha önce Boluspor ve Gençlerbirliği alt yapılarında da oynayan Sarıahmet, orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor. U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol atan Deha, ağustos ayında Madrid ile profesyonel mukaveleyi imzalayacak.

Transfer sürecini Düzce'nin yerel televizyonuna anlatan Deha Sarıahmet, "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. İşte oyuncunun açıklamaları:

"Türkiye'deki menajerim Şahin Zengin, görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya'daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde 'Tabii ki isteriz' dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye- Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği- Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar. Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim."

"NEYMAR'I ÖRNEK ALIYORUM"

Açıklamalarına idol aldığı futbolcuları söyleyerek devam eden Sarıahmet, "Türkiye'de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa'dan ise Neymar'ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim." diye konuştu.