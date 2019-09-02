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  3. Başakşehir Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti

Başakşehir Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti

Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın sözleşmesinde indirime gittiğini açıkladı.

Başakşehir Arda Turan sözleşmesinde indirime gitti

İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

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