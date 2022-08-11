UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Ülkemizi 3. Ön Eleme Turu'nda temsil eden Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i deplasmanda 3-1 yenmesinin ardından rakibini İstanbul'da oynanan rövanş maçında konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Breidablik maçı canlı izle | Başakşehir - Breidablik maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir ile Breidablik'in UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki saat 20.45'te başlayan maçı Macar hakem Tamás Bogná yönetiyor. Bogná'nın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Péter Kóbor yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Başakşehir - Breidablik maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

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BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ