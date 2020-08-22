Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi nerede? Sakura ne demek?

Masterchef yarışmacılarının bu akşamki bölümde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline yemek hazırlıyor. Peki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi nerede? İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ NEREDE?

İstanbul Başakşehir'de bulunan 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.

3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan hastane, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.

Özellikle yoğun bakım ihtiyacının olduğu bir dönemde önemli bir işlev üstlenecek hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor.

Hastanede, günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaların da bulunduğu ve gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip.

Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen "Xoft Intraoperatif Radyoterapi" (IORT) sistemi de ilk defa bu hastanede kullanılacak.

Öte yandan, "Enerji ve Çevre Dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede, 654 kişilik 2 konferans salonu da bulunuyor.

SAKURA NE DEMEK?

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır.