Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Maça hızlı başlayan Başakşehir 19. dakikada Danijel Aleksic ve 33. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Başakşehir, ikinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü sürdürdü. 75. dakikada Danijel Aleksic bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci takımının 3. golüne imza attı. 87. dakikada Enzo Crivelli farkı 4'e çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın skorunu ise 90+1'de İrfan Can Kahveci'nin attığı gol belirledi.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak'ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla bekletmeden şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca'yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada sağdan Moroziuk'un etkili ortasında ön direkte Samudio'nun kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Visca'nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen'in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-0 üstün girdi.