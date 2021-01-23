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Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği Rizespor ile 1 - 1 berabere kalarak yerinde saymaya devam etti.

Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.

35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.

49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1

63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.

64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇAYKUR RİZESPOR
Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor
1 1

Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!

STAT

Fatih Terim

HAKEMLER

Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Rafael x (Muhammed Emin dk. 35), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Deniz, İrfan Can, Crivelli 

YEDEKLER

Volkan, Aleksic, Azubuike, Ba, Mahmut, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali

TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk

Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!

ÇAYKUR RİZESPOR

Zafer Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah Durak, Samudio, Sabo, Doğan, Michalak

YEDEKLER

Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic, Emir, Murat, Alberk

TEKNİK SORUMLU

Ersin Aka

SARI KARTLAR

Crivelli (Medipol Başakşehir) Abdullah (Çaykur Rizespor)

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş19132445224123
2Fenerbahçe19123439233916
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Trabzonspor209652523332
6Alanyaspor1994630173113
7Hatayspor199462824314
8Fatih Karagümrük197663128273
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-1Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray0-0Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor0-0MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor4-1Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor1-1Alanyaspor
28.09.2020Antalyaspor1-0Denizlispor
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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