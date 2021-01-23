Başakşehir evinde galibiyet zincirini kıramadı!
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği Rizespor ile 1 - 1 berabere kalarak yerinde saymaya devam etti.
Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.
35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1
63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.
64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Çaykur Rizespor
|1
|1
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STAT
HAKEMLER
Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Rafael x (Muhammed Emin dk. 35), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Deniz, İrfan Can, Crivelli
YEDEKLER
Volkan, Aleksic, Azubuike, Ba, Mahmut, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
TEKNİK DİREKTÖR
Okan Buruk
ÇAYKUR RİZESPOR
Zafer Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah Durak, Samudio, Sabo, Doğan, Michalak
YEDEKLER
Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic, Emir, Murat, Alberk
TEKNİK SORUMLU
Ersin Aka
SARI KARTLAR
Crivelli (Medipol Başakşehir) Abdullah (Çaykur Rizespor)
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|41
|23
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|7
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|27
|3
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|0-0
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|4-1
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|1-0
|Denizlispor