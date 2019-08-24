Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler!
Süper Lig'in 2. haftasındaFenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken ilk 11!ler belli oldu. İşte o isimler...
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER KİMLER?
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
#fenerbahçe
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