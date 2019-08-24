Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler! Süper Lig'in 2. haftasındaFenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken ilk 11!ler belli oldu. İşte o isimler...

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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İLK 11'LER KİMLER? MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi #fenerbahçe



