İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler!

Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler!

Süper Lig'in 2. haftasındaFenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken ilk 11!ler belli oldu. İşte o isimler...

Başakşehir - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER KİMLER?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Emre, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

#fenerbahçe

HABERE YORUM KAT