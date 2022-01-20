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Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu!

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi sonucunda ertelenen Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.

Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir evinde Konyaspor ile karşılaşacaktı. Maçtan önceki günlerde aracıyla Ankara'ya doğru hareket ederken trafik kazası geçiren Konyaspor'lu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefat etmesi üzerine yeşil-beyazlı ekip TFF'ye maçın ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu. Bu talebi kabul eden TFF maçı ileri bir tarihe ertelemişti. O tarih belli oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.

22 ŞUBATTA OYNANACAK

Buna göre; Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak.

Millî oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir - Konyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu!

Ramazan Sarı
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