Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Maç 1-1'lik eşitlikle bitti.

Başakşehir, 26. dakikada Ponck'un golüyle 1-0 öne geçerken, 63'te Konyaspor'un oyuncusu Deni Milosevic skoru eşitledi. Üst üste iki hafta berabere kalan Başakşehir, 27 puana yükseldi. Konyaspor ise 15 puanla haftayı kapadı. İstanbul ekibi ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Aykut Kocaman'ın ekibi ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

13’üncü dakikada Visca’nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Elia’nın yerden sert vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

26’ncı dakikada Başakşehir golü buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca’nın altıpas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Ponck’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Medipol Başakşehir mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

55’inci dakikada sağ kanattan Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın penaltı noktasına doğru yükselttiği topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan’ın bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

62’nci dakikada Skubic’in sağ kanattan yerden ortasına Ömer Ali’nin ön direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63’üncü dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Daci’nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde bomboş yükselen Milosevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Robinho’nun sağ kanattan sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

84’üncü dakikada Clichy’nin ortasında iyi yükselen Demba Ba’nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89’uncu dakikada Gökhan İnler’in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Visca’nın plase vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

90+1’inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Caiçara’nın kafayla penaltı noktası üzerine indirdiği topa Ba’nın müsait pozsiyonda sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Clichy’nin sağ kanattan kestiği ortada Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti.

Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, TURUNCU-LACİVERTLİ TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ'a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.