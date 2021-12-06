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  3. Başakşehir metrosunda cinsel taciz! Yürüyen merdivenlerde hamile kadına cinsel saldırıda bulundu! Eşinin de hamile olduğu ortaya çıktı!

Başakşehir metrosunda cinsel taciz! Yürüyen merdivenlerde hamile kadına cinsel saldırıda bulundu! Eşinin de hamile olduğu ortaya çıktı!

Başakşehir’de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını metrelerce takip edip yürüyen merdivende cinsel saldırı da bulunan tacizci, yakalanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir metrosunda cinsel taciz! Yürüyen merdivenlerde hamile kadına cinsel saldırıda bulundu! Eşinin de hamile olduğu ortaya çıktı!

Pes dedirten olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da meydana geldi.

Öğrenilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını çıkışa kadar takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti.

PANİKLEYEREK OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTI

Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden kaçtı.

Başakşehir metrosunda cinsel taciz! Yürüyen merdivenlerde hamile kadına cinsel saldırıda bulundu! Eşinin de hamile olduğu ortaya çıktı!

GÜVENLİK KAMERALARI İLE YAKALANDI

Genç kadının durumu emniyet yetkililerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Başakşehir metrosunda cinsel taciz! Yürüyen merdivenlerde hamile kadına cinsel saldırıda bulundu! Eşinin de hamile olduğu ortaya çıktı!

ZANLININ EŞİNİNDE HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaşanan cinsel saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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