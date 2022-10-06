Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle |Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, A Grubu 3. hafta maçında Rigas FS ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle| Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle |Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki

UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı üçüncü haftada oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Başakşehir, Letonya ligi ekiplerinden Rigas FS ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle| Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Rigas FS arasındaki maç, 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Letonya'da Skonto Stadions Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapıyor.

BAŞAKŞEHİR - Rigas FS MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Rigas FS arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR - Rigas FS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivasspor - Ballkani maçı canlı izle |Sivasspor - Ballkani maçı TV8,5 canlı yayın izle linki
Sivasspor - Ballkani maçı canlı izle |Sivasspor - Ballkani maçı TV8,5 canlı yayın izle linki
Trabzonspor - Monaco maçı canlı yayın izle linki | Trabzonspor - Monaco maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki
Trabzonspor - Monaco maçı canlı yayın izle linki | Trabzonspor - Monaco maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki
FIFA'dan Bursaspor'a kötü haber! İki dönem transfer yasağı verildi
FIFA'dan Bursaspor'a kötü haber! İki dönem transfer yasağı verildi
Devlerin transfer listesine girdi! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini belirledi!
Devlerin transfer listesine girdi! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini belirledi!
Son Haberler
Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle |Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki
Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle |Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
O video dehşete düşürdü! Komodo Ejderi koskoca avını saniyeler içinde mideye indirdi! "Nezaketen bir kez çiğneseydin be oğlum"
O video dehşete düşürdü! Komodo Ejderi koskoca avını saniyeler içinde mideye indirdi! "Nezaketen bir kez çiğneseydin be oğlum"
Saadet Partili Ümit Çebi, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! "Bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır"
Saadet Partili Ümit Çebi, Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! "Bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır"
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!
Hediyesini heyecanla açmıştı! Harry Maguire forması hediye edilen taraftarın tepkisi olay oldu!
Çok Okunanlar
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
6 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan konuşmalarına dikkat et, Kova, kalp kırmaktan vazgeç!
6 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan konuşmalarına dikkat et, Kova, kalp kırmaktan vazgeç!
6 Ekim 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle uyardı! İşte il il hava durumu...
6 Ekim 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle uyardı! İşte il il hava durumu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi
Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber! Futbolu bırakacak mı?
Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber! Futbolu bırakacak mı?
Yorumlananlar
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!