UEFA'nın bu sezon ikinci kez düzenlenen yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu heyecanı üçüncü haftada oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Başakşehir, Letonya ligi ekiplerinden Rigas FS ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Başakşehir - Rigas FS maçı canlı izle| Başakşehir - Rigas FS maçı TV8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Rigas FS arasındaki maç, 6 Ekim 2022 Perşembe günü oynanıyor. Letonya'da Skonto Stadions Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapıyor.

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BAŞAKŞEHİR - Rigas FS MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Rigas FS arasındaki maç, TV8.5 kanalından şifresiz, EXXEN'den şifreli olarak ekrana geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR - Rigas FS MAÇI TV8,5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ