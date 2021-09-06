Başakşehir, yıldız futbolcu James Rodriguez'i İstanbul'a getirecek!

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir'de kadro güçlendirme planlamaları devam ediyor. Bu kapsamda birçok oyuncuyla görüşen İstanbul ekibi, transfer sezonunun sona erecek olması nedeniyle acele etmek istiyor. Dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'e resmi teklifini ileten boz baykuşların oyuncuyla görüşmek için İstanbul' davet ettiği ve yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edildi.

YARIN İSTABUL'A GELECEK

Skorer'in haberine göre; James Rodriguez, Başakşehir'le son detayları görüşmek için yarın İstanbul'a hareketlenecek. Yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirerek tüm dünyada ses getirecek Başakşehir yönetiminin, anlaşma ihtimali düşük olsa böyle bir riske girmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle küçük pürüzlerin olduğu düşünülen transferde yarın imzaların atılması işten bile değil.

RAFAEL BENİTEZ'İ İSTEMİYOR

Foot Mercato'nun haberinde ifade ettiğine göre Everton'ın teknik direktörü Rafael Benitez ile çalışmak istemeyen James Rodriguez, takımdan ayrılmak istiyor. Bu kapsamda Başakşehir'in devreye girerek transferi bitirmeyi planladığı düşünülüyor. Başakşehir'in bu transferi gerçekleştirdiği taktirde 28 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncu, Süper Lig'in en değerli oyuncusu haline gelecek.

JAMES RODRİGUEZ'İN KARİYERİ

Çeşitli altyapı takımlarında oynadıktan sonra CA Banfield'den Porto'ya transfer olan yıldız futbolcu, 2013'de 45 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu. Bir yıl sonra 75 milyon Euro'ya Real Madrid'e giden Kolombiyalı futbolcu daha sonra kiralık olarak Bayern Münih'te de görev aldı. Rodriguez, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Everton'a transfer olmuştu.