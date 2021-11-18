Başakşehir'de ağaçlık alanda 4 aylık cenin bulundu! Çarşafa sarıp, çöp poşetine koymuşlar!

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan çöp poşeti dikkat çekti.

ÇARŞAFA SARILI HALDE BULUNDU

Durumun ihbar edilmesi üzerine Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından ceninin 4-5 aylık olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar, "Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya ise, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" şeklinde konuştu.