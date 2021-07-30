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Başakşehir'de balık restoranı kül oldu

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Yangın, itfaiyelerin yarım saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Başakşehir'de balık restoranı kül oldu

Yangın, Başakşehir 2'inci Kısım Mahallesi Esenyurt - Hoşdere Yolu üzerindeki bir balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Restoranın bahçesindeki ağaçlara da sıçrayan yangına Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoranda büyük çapta hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Öte yandan, çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını cep telefonları ile an be an kaydetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.

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