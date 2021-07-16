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Başakşehir'de elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi

İstanbul Başakşehir'de bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direği o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün üstüne devrildi. Otomobilde bulunan anne, kız ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Başakşehir'de elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi

Olay, saat 09.30 sularında Başakşehir Şamlar mevkii İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü nedeni belli olmayan bir dikkatsizlikle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş alana çıktı ve orada bulunan elektrik direğine çarptı.

Başakşehir'de elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi

Elektrik direği o sırada yoldan geçen Kayaşehir-Cebeci Mahallesi seferini yapan 79C numaralı İETT otobüsünün üstüne devrildi.

Olayda ciddi bir hayati tehlikesi yaşayan olmamasıyla birlikte, kaza sonrasında otomobilde bulunan anne ve kızı ile İETT otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü. Yolun bir kısmını kapatan İETT otobüsü nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Uzun süren çalışmanın sonrasında elektrik hattındaki akım kesildi ve vinç ile elektrik direği kaldırıldı.

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