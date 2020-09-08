Başakşehir'de Nacer Chadli bombası!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, transfer dönemini oldukça sakin geçiriyor. Kadrosunda büyük değişikliklere gitmeyen ve iskeletini koruyan Başakşehir, sol kanat transferi için Nacer Chadli ile anlaştı. Fas asıllı Belçikalı oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bu sezonda şampiyonluk için yarışacak olan Başakşehir, Chadli transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Nacer Chadli, son olarak Monaco'da kiralık olarak forma giydi.