Başakşehir'den ağır yenilgi! Roma'ya boyun eğdi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir deplasmanda Roma ile karşılaştı. Başakşehir maçtan 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

42. dakikada Dzeko'nun ortasına müdahale etmek isteyen Caiçara, topu kendi ağlarına gönderdi ve Roma skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Roma, 58. dakikada Dzeko'nun attığı golle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Roma 70. dakikada Zaniolo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. Roma'da Kluivert 90+3'te attığı golle skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig’de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi.

Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck’e ilk 11'de saha sürdü.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

ROMA'NIN TÜRK OYUNCULARI KADRODA YER ALMADI

Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

Şenol Güneş ve büyükelçiler maçı izledi

Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.

Roma yeni formasıyla mücadele etti

Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı.

Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.

30 BİN FUTBOLSEVER MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi.

80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.