Başakşehir'in Avrupa maçları sponsorluğunu THY üstlendi

Medipol Başakşehir'in bu sezonki Avrupa kupası maçları için forma sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) üstlendi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile sahaya çıkacak.

Avrupa macerasına Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda başlayacak Medipol Başakşehir, uluslararası arenada tüm sezon boyunca THY logosunu formasının göğüs kısmında taşıyacak.

Almanya temsilcisi RB Leipzig ile bugün deplasmanda oynayacağı müsabaka ile birlikte THY logolu formayı giymeye başlayacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupası maçlarının seyahatlerini de THY ile gerçekleştirecek.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ LİGİNDE LİDER

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

LEİPZİG'DE İKİ EKSİK

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.