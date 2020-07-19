Başarılı sporcu hayatını kaybetti

Avustralyalı olimpik sporcu Ekaterina Alexandrovskaya öldü.

Rusya'da doğan olimpik sporcu, 2016'da Avustralya vatandaşlığına geçip bu ülke adına yarışmaya başlamıştı.

Ekaterina Alexandrovskaya, 2018 yılında Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda partneri Harley Windsor ile madalya için mücadele vermişti.

DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLMUŞTU?

Alexandrovskaya-Windsor çifti, 2017 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu. Alexandrovskaya, şubat ayında sağlık sorunları nedeniyle sporu bırakmıştı. Geçen hafta da dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetmişti.

EKATERİNA ALEXANDROVSKAYA KİMDİR?

Ekaterina Dmitriyevna Alexandrovskaya Rus-Avustralyalı bir çift patenciydi.

Buz pateni ortağı Harley Windsor ile 2017 CS Tallinn Trophy şampiyonu, 2017 CS Nebelhorn Trophy bronz madalyası, 2018 CS ABD Klasik bronz madalyası ve iki kez Avustralya ulusal şampiyonu olmuştu.