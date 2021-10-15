Başat ne demek, TDK'ya göre Başat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başat ne demek? Başat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi başat kelimesi. Peki başat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre başat nedir, başat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAŞAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Başat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre başat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baskın



BAŞAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başat karakter

