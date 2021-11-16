Başbakan yardımcısı tarafından taciz edildiği iddia edilmişti! Çinli tenisçi Peng Shuai'den haber alınamıyor!

Çin'in ünlü tenisçilerinden Peng Shuai, geçtiğimiz günlerde yerel bir sosyal medya platformu olan Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli'nin kendisini 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını ifşalamıştı. Kısa süre sonra yaklaşık 10 yıl boyunca tacize uğradığını dile getiren sporcunun sosyal medya hesaplarına erişim engellendi. Daha sonrasında ise kendisinden haber alınamayan Shuai'ye ne olduğunu kimse bilmiyor.

GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ŞÜPHE DUYULUYOR

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Steve Simon, ABD basınına yaptığı açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçinin güvenliği konusunda şüphe duyduklarını söyledi.

"KONUŞMAMIZA İZİN VERMEDİLER"

Kadınlar Tenis Birliğinin üst yöneticisi Steve Simon, olayın ardından Çin Tenis Federasyonu ile irtibata geçtiklerini belirterek "Tenis camiamızda, sporcuların güvenliğinden daha önemli bir konu yoktur. Çin'deki federasyon yetkilileri, bize Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdi. Ama onunla konuşmamıza izin vermediler." dedi.

ÜNLÜ TENİSÇİLER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Peng Shuai'nin netleşmeyen güvenlik koşulları üzerine yaşanan olaylar ardından dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Fransız Nicolas Mahut da konu hakkındaki sessizliğini bozdu. İtalya'daki ATP finallerinde ter döken dünya 1 numarası Djokovic, basın toplantısında konuya ilgili olarak, "Bir hafta önce olayı öğrendim. Önceki yıllarda düzenlenen turnuvalarda birçok kez karşılaştığım bir tenisçinin kayıp olması, beni şoke etti. Bu durum, ailesi için de çok zor. Umarım bir an önce haber alınır." diye konuştu.

"UMARIM GÜZEL HABERİ ALIRIZ"

Aynı turnuvada çiftler kategorisinde mücadele eden Mahut da "ATP'nin de bu konu hakkında endişe duyduğuna yönelik açıklamalarından memnuniyet duydum. Umarım güzel haberi bir an önce alırız. Bu olay karşısında birlik olmalı ve Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) harekete geçmesini beklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

DAKİKALAR İÇİNDE KALDIRILMIŞTI

Ünlü tenisçinin eski başbakan yardımcısıyla ilgili yaptığı ifşa paylaşımı kaldırılsa da rağmen Çinli raketin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı. Kadınlar Tenis Birliğiiddiaların şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, ATP ise kınamıştı.