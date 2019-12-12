Basel - Trabzonspor maçında Türkiye aleyhine pankart

Türkiye karşıtı pankart maçın 38. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde açıldı. Türk taraftarlar pankartın açıldığı kısma doğru hareketlendi ve taraftarlar arasında gerginlik oldu.

Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDILAR

Tribünde yaklaşık 3-4 dakika süren gerginliğin ardından pankartı açanlar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Türk taraftarlar ise "Türkiye" diye tempo tuttu.

İşte kare kare o anlar