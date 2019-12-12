Basel - Trabzonspor maçında Türkiye aleyhine pankart
Saint Jakob-Park'ta oynanan Basel - Trabzonspor maçının 38. dakikasında Türkiye aleyhine bir pankart açıldı. Tribünde pankart açan kişiler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Türkiye karşıtı pankart maçın 38. dakikasında Basel taraftarının olduğu kale arkası tribününde açıldı. Türk taraftarlar pankartın açıldığı kısma doğru hareketlendi ve taraftarlar arasında gerginlik oldu.
Açılan pankartın ardından karşılaşmayı takip eden Trabzonspor taraftarları hainlere göz açtırmadı ve pankartı parçaladı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDILAR
Tribünde yaklaşık 3-4 dakika süren gerginliğin ardından pankartı açanlar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Türk taraftarlar ise "Türkiye" diye tempo tuttu.
İşte kare kare o anlar
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