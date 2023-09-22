Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!

Başkent'te sürü halinde yaşayan saldırgan köpekler mahalleliye zor anlar yaşatıyor. Birçok mahalle sakinini ısıran köpekler hakkında vatandaşlar çözüm bekliyor.

YAYINLAMA
Google News
Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlar, başıboş köpeklerin saldırılarından dolayı zor anlar yaşıyor. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeklerin sokakta yürüyen vatandaşlara ve parkta oyun oynayan çocuklara saldırdığı görülürken, mahalle sakinlerinin köpek saldırılarından kurtulmak için kaçtıkları anlar da görüntülendi.

Köpek saldırılarından muzdarip olan mahalle sakinleri ise yetkilerin duruma bir çözüm bulmasını bekliyor. Mahalle sakinleri ise yaşadıkları sıkıntıları İHA'ya anlattı.

"Köpekler eşime de saldırdı, bu nedenden dolayı ameliyat geçirdi"

Köpeklerin herkes tarafından sevildiğini fakat köpek saldırılarıyla ilgili çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Derya Küçükduran, "Hayvanları, köpekleri herkes seviyor, biz de çok seviyoruz fakat saldıran köpeklerle ilgili çözüm bulunmasının istiyoruz. Yaklarda da okul var ve çocuklar okula güvenli bir şekilde gidip gelemiyorlar. Birkaç kere de köpek saldırısı oldu. İmza da topladık, CİMER'e de şikayet ettik, durumu bildirdik. Belediye kanunlara göre elinden geleni yapıyor ama köpek saldırıları durmuyor gene de. Bu konuda ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Çocukların dışarda oyun oynamaları, okula gidip gelmeleri sorun oluyor. Biz bu konunun çözümünü istiyoruz. Köpekler eşime de saldırdı, bu nedenden dolayı ameliyat geçirdi. Onun dışında birkaç kadın arkadaşımıza köpekler saldırıp ısırdı" ifadelerine yer verdi.

"Çok fazla köpeğin varlığından mustaribiz"

Emine Ağan, köpeklerin sayılarından dolayı rahatsız olduklarını söyleyerek, "Çok fazla köpeğin varlığından muzdaribiz. Birçok yere de şikayet ettik ama herhangi bir sonuç alamadık. Belediyenin toplama araçları geliyor, bir şekilde görevlerini yapıyorlar ama hayvan severler tarafından bu köpekler tekrar indirilip sokağa salınıyorlar. Köpekler yüzünden artık oturup çocuklarımız sağ salim evlerine gelecekler mi diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuğum psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadı"

İbrahim Kosmana ise çocuğunun da köpekler tarafından ısırıldığını söyleyerek, "Biz de buradaki çoğu vatandaş gibi fazla sayıdaki köpeğin varlığından şikayetçiyiz. Benim çocuğumu da bir köpek ısırdı. Halen kalçasında izi var. Çocuğum psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadı. Bu konuyla alakalı psikoloğa gittik. Şurası bizim okul yolumuz ve bu 500 metrelik yolda en az 30 köpek var. Ne eşim ne de komşular çocuklarını okula götürüp getirebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!

Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü
MİT'ten yeni nokta operasyon! PKK’nın Sincar Genel Asayiş Sorumlusu öldürüldü
İBB işçileri toplu sözleşmeyi reddetti: Çok ciddi bir adaletsizlik var
İBB işçileri toplu sözleşmeyi reddetti: Çok ciddi bir adaletsizlik var
Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!
Kan donduran cinayetin sır perdesi aralandı: önce arkadaşını, sonra davayı kaybeden avukatını öldürmüş!
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı
Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şahıs tutuklandı
Son Haberler
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
İstanbulluların ulaşımla imtihanı! 155 yürüyen merdiven devre dışı!
Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!
Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti: Çocuğumun psikolojisi bozuldu!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te çocukların kavgalarına ailelerde karışınca olanlar oldu! 1 ölü, 3 yaralı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Pendik'te akıllara durgunluk veren olay! Çocukların top oynamasına sinirlenen kadın taş ve bıçakla kovaladı
Çok Okunanlar
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi tarih açıklayarak verdi! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Maaş 120 bin TL! Elon Musk, SpaceX firması için Türkçe bilen personel arıyor
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
Denizli’de FETÖ'ye darbe! 7 üyesi daha tutuklandı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
Yorumlananlar
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı