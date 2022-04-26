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  3. Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiği, Mayıs ayında son bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezona Vitor Pereira ile başlayan daha sonra İsmail Kartal ile yola devam eden sarı lacivertli takım sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la anlaştı. Kartal yönetiminde iyi bir grafik yakalayan ve ligde son oynadığı 10 maçta 9 galibiyet alarak ikincilik koltuğuna oturan kanaryada yeni sezona hangi teknik direktör ile devam edileceği konusu belirsizliğini koruyor. 

Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Teknik direktör Löw ile görüşen Başkan Ali Koç'un Alman hocanın işi yokuşa sürmesi sonrası Portekizli  Jorge Jesus ile görüşmek için bu ülkeye giden Koç, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

PROJEYİ BEĞENDİ, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre Başkan Ali Koç'un sunduğu projenin Jesus tarafından beğenildiği ifade edildi. Ayrıca Portekizli hocanın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için sarı lacivertli takıma sıcak baktığı belirtiliyor. 

Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

TEKNİK EKİBİ VE ALACAĞI MAAŞ KONUŞULACAK

Görüşmelerde bazı detayların kaldığı vurgulanırken Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın konuşulduğu kaydedildi. Ayrıca tarafların mayıs ayı içinde son bir görüşme yapacağı, başkan Koç'un yapılan görüşmeden memnun kaldığı belirtildi. 

Başkan Ali Koç ters köşe yaptı! Fenerbahçe taraftarı Löw'ü beklerken Jorge Jesus geliyor!

SARI LACİVERTLİ TAKIMI ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Ayrıca Portekizli teknik adamın ekibinin Fenerbahçe'nin durumunu analiz edip araştırmalar yaptığı dile getirilirken bu durum sarı lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. 

PORTEKİZ CUMHURBAŞKANI DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

Öte yandan  Başkan Ali Koç’un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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