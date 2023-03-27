Başkan Bıyık hiç durmuyor Ramazan’da iftardan sonra mahalle mahalle geziyor

Halk ile iletişimi en iyi başkanlardan biri olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların taleplerini dinliyor.

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Başkan Bıyık hiç durmuyor Ramazan’da iftardan sonra mahalle mahalle geziyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayında mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların taleplerini dinliyor.

HALK İLE İLETİŞİMİ EN İYİ OLAN BAŞKAN

Darıca Belediyesi tarafından her akşam teravih namazından sonra Ramazan şerbeti dağıtımı yapılırken, erzak ve gıda yardımları da sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her akşam farklı bir mahallede ev ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelere konuk oluyor ve sorunlarını paylaşıyor.

Başkan Bıyık hiç durmuyor Ramazan’da iftardan sonra mahalle mahalle geziyor

İFTARDAN SONRA İLÇEYİ DOLAŞIP VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR

Gittiği her mahallede esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iftar sofralarına konuk olduktan sonra mahalle sakinleriyle çay sohbetlerine de katılıyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde dernek üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, fikir alışverişinde bulunuyor.

KAYNAK: İHA

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