Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Vladimiroviç Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti

Başkan Muhittin Böcek, Rusya ile Antalya’nın her zaman işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti

"RUS TURİST SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ"

Antalya’ya gelen Rus turist sayısının bugün itibariyle 2 milyonu geçtiğini belirten Başkan Böcek, “Türk turizminin başkenti Antalya olarak çok sayıda Rus vatandaşımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Antalya’da yerleşik olarak da yaşayan çok sayıda Rus vatandaşımız var. Rostov ve Kazan kardeş belediyelerimiz. Honks ve Vladimir ile işbirliği protokolümüz var. Turizmin ve tarımın başkenti Antalya’mız ile Rusya arasındaki var olan ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak en büyük çabamızdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti

BÜYÜLELÇİDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Büyükelçi Yerhov, Antalya’nın Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinde önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Bunun başlıca sebebinin her yıl milyonlarca Rus turistin Antalya’yı ziyaret etmesi ve yerleşmesi olduğunu ifade eden Büyükelçi Yerhov, ”Antalya’yı Moskova ve Rusya ile bağlayan birçok ortak nokta var. Bu bağlantının, bu iletişimin belediye ile konsolosluğumuz arasında da iyi olduğunu bildiğim için çok mutluyum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na konsolosluğumuza gösterdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Böcek'ten Rus turist açıklaması: 2 milyonu geçti

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