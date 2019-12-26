Başkan Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar'ın nikah şahitliğini yaptı.
Selim Akar ile Melis Kahya Kalender Orduevi'nde dünyaevine girdi. Çiftin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından kıyılan nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.
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