Başkan Erdoğan, BM binasının girişindeki LGBTİ renkleri eleştirdi: 'Ne yapılmak isteniyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinin ardından gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ne yapılmak isteniyor? "

New York ziyaretlerini tamamladıklarını ve son derece verimli geçtiğini ifade eden Erdoğan, BM Genel Kurulu'na girişteki basamaklarla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Bu basamakların LGBT'yi temsil eden renklerle boyandığına dikkat çeken Erdoğan, "Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT'ci bir diğer lider LGBT'ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT'ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT'ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım" ifadelerini kullandı.