Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün külliyede yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversiteli öğrenciler müjdeli haberi vererek 2024 yılı kredi ve burs ücretlerini açıkladı.

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Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlar 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenciye, 2024'te ödenecek rakamı açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından kredi veya burs alan 1milyon 600 bin öğrenci için gelecek yıl ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Emeklilere yönelik bir defaya mahsus, 5 bin lira tutarındaki ödemeyle ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, "Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlar
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