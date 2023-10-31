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Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeli haber! 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı, işte o rakamlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün külliyede yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversiteli öğrenciler müjdeli haberi vererek 2024 yılı kredi ve burs ücretlerini açıkladı.
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