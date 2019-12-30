Başkan Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Erdoğan,haber kategorisinde "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına, yaşam kategorisinde "Huzur yaylası" fotoğrafına, spor kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erdoğan, Anadolu Ajansı, foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.
Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Etiketler : Yılın fotoğrafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan
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