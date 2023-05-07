Başkan Erdoğan, Yüzyılın mitingine katılım sayısını açıkladı, kalabalığı aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 1 milyon yedi yüz bin kişinin katıldığı tarihi kalabalığa seslendi. "Yüzyılın" mitingindeki kalabalığı aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi.

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Başkan Erdoğan, Yüzyılın mitingine katılım sayısını açıkladı, kalabalığı aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Büyük İstanbul Mitingi için hareketlilik başladı. Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi buluşmaya yüz binlerce vatandaş akın etti.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılan vatandaşların resmi rakamını 1 milyon 700 bin kişi olarak açıkladı.

İstanbul'da büyük coşkuyu aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını tarihi kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Başkan Erdoğan, Yüzyılın mitingine katılım sayısını açıkladı, kalabalığı aktaran CNN International ve BBC şaşkınlığını gizleyemedi

ABD VE İNGİLİZ BASINININ İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç.." ifadelerini kullandı.

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