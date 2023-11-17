Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap

ALMAN MUHABİRİN PROVOKATİF SORUSUNA TOKAT GİBİ CEVAP

''İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. İsrail'e faşist bir ülke dediniz. Bununla ilgili gerekçeleriniz nedir? Hamas terör örgütünü nasıl barış örgütü olarak görüyorsunuz? İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz. NATO ittifakı tarafından terör örgütü oalrak görülen bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkisini tehlikeye atıyor musunuz? NATO içindeki işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye savunma sanayyi için 40 adet Eurofighter savaş uçağı talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek midir?'' sorusuna Başkan Erdoğan şöyle cevap verdi;

Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. Şu anda NATO'nun içerisinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun. Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk.