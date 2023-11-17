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Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
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