Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap

YAYINLAMA
Google News
Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap 1

ALMAN MUHABİRİN PROVOKATİF SORUSUNA TOKAT GİBİ CEVAP

''İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. İsrail'e faşist bir ülke dediniz. Bununla ilgili gerekçeleriniz nedir? Hamas terör örgütünü nasıl barış örgütü olarak görüyorsunuz? İsrail'in soykırım yaptığını neye dayandırıyorsunuz. NATO ittifakı tarafından terör örgütü oalrak görülen bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü olarak tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkisini tehlikeye atıyor musunuz? NATO içindeki işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye savunma sanayyi için 40 adet Eurofighter savaş uçağı talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek midir?'' sorusuna Başkan Erdoğan şöyle cevap verdi;

Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. Şu anda NATO'nun içerisinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun. Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
Başkan Erdoğan'dan Alman gazetecinin Provokatif Eurofighter savaş uçağı sorusuna tokat gibi cevap
Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı KKTC çıkışı: 'Bunu yapabilsek KKTC hemen tanınır'
Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı KKTC çıkışı: 'Bunu yapabilsek KKTC hemen tanınır'
Evine çağırdığı ustayı haberi olmadan videoyla kaydetti! Tiktok'ta hiç utanmadan bu sözlerle paylaştı!
Evine çağırdığı ustayı haberi olmadan videoyla kaydetti! Tiktok'ta hiç utanmadan bu sözlerle paylaştı!
İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!
İsrail polisinden TRT'ye saldırı! Silahın namlusuyla muhabirin kamerasını kırdı!
İstanbul'da bulutlar kızıla boyandı, manzara görenleri mest etti
İstanbul'da bulutlar kızıla boyandı, manzara görenleri mest etti
Bolu Dağı Tüneli yolu 2 şeritten trafiğe açıldı! Karayolları ekipleri yol bakımı yaptı
Bolu Dağı Tüneli yolu 2 şeritten trafiğe açıldı! Karayolları ekipleri yol bakımı yaptı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! En son yapılan anket sonucu açıklandı, İşte İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! En son yapılan anket sonucu açıklandı, İşte İmamoğlu'na oy vermem diyenlerin oranı
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti! Peki bu karar hangi Suriyelileri kapsıyor?
Kesme altın almayı düşünenler dikkat! Kuyumcular odası başkanı uyardı: Kuyumcular bile ayırt edemiyor!
Kesme altın almayı düşünenler dikkat! Kuyumcular odası başkanı uyardı: Kuyumcular bile ayırt edemiyor!
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi
İsrailliler Netanyahu'dan ümidini kesti! İsrailli rehine aileleri Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi
Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları
Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları
Ekranların ünlü sunucu ve programcısı Metin Uca hayatını kaybetti!
Ekranların ünlü sunucu ve programcısı Metin Uca hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
Başkan Erdoğan devreye girdi, 5 Bin TL ikramiye alamayan emeklilere müjdeli haber!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi, adaylar bu yöntemlerle belirlenecek! Üç dönem kuralı ile ilgili kritik karar!
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Merkez bankası yıl sonu beklenti rakamların açıklaması ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, memur maaşı ve asgari ücrete yapılacak zam oranları belli oldu
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
Arda Güler için İspanya basınında skandal manşet! Transferi fiyasko olarak nitelendirdiler
Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti
Türkiye'de tedavi altına alınan Gazzelileri başkan Erdoğan tek tek ziyaret etti
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Bakan Fahrettin Koca: "Mısır’ın, hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’dir"
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast’ın tahliyesi hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast’ın tahliyesi hakkında açıklama
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!